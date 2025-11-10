Podemos critica la "propaganda neonazi" con la que ha amanecido Inca

Imagen de la "propaganda neonazi" con la que ha amanecido este lunes Inca - PODEMOS

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha criticado la "propaganda neonazi", de autoría todavía desconocida, con la que ha amanecido Inca este lunes.

En una nota de prensa, Podemos Inca ha lamentado que el municipio ha amanecido la mañana de este lunes con propaganda "de contenido xenófobo" en distintos puntos del municipio. En concreto, se trata de carteles que recogen el siguiente mensaje: "contra su sumisión, la remigración. La Inca que se resiste a morir".

La formación ha denunciado que estas propagandas, de autoría todavía desconocida, "señalan y estigmatizan de forma explícita al colectivo musulmán, promoviendo un discurso de exclusión y de odio".

En este sentido, desde Podemos se presentará una denuncia formal ante el Juzgado de Guardia de Inca, con el fin de que estos hechos sean investigados y se diriman las posibles responsabilidades penales por "incitación al odio".

Al mismo tiempo, la formación ha solicitado al Ayuntamiento de Inca que retire "de inmediato" estas propagandas y que traslade el caso a las autoridades competentes para su investigación. Desde Podemos Inca han reiterado su compromiso absoluto con la convivencia.

Para la formación, estos hechos se suman a las recientes "campañas racistas" hacia el colectivo musulmán impulsadas por Vox, así como a la aparición de pintadas de simbología neonazi en la carretera de Gènova, en Palma, y a los ataques vandálicos perpetrados contra el busto de Aurora Picornell poco antes del debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática en el Parlament balear.

Podemos ha recordado que, a raíz de las "vallas racistas" instaladas por Vox, el pasado mes de septiembre, el Pleno municipal aprobó la modificación de la Ordenanza reguladora de las instalaciones y actividades publicitarias con el objetivo de incorporar medidas específicas que impidan la difusión de "mensajes discriminatorios, de odio o violentos" en el espacio público. Esta actualización normativa fue precisamente impulsada para "evitar que se repitan episodios como estos", ha incidido.

Asimismo, han creído importante señalar desde la formación, "que estas nuevas propagandas hayan sido colocadas en mobiliario urbano y en soportes no autorizados, implica que, independientemente de su contenido, ya constituyen una vulneración de la normativa municipal".

Para Podemos, "esta escalada de actos de odio no es casual, sino que refleja el creciente viraje de las instituciones hacia la extrema derecha, lo que favorece un clima en el que este tipo de agresiones simbólicas encuentran mayor impunidad y difusión".