Podemos exige a Prohens que llame "genocidio" a la ofensiva en Gaza y critica sus declaraciones sobre migración

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, y el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek- EUROPA PRESS

El 31 de agosto partirá una flotilla desde Barcelona "contra el bloqueo a Gaza"

PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "llame genocidio de una vez por todas" a la ofensiva israelí en Gaza y ha criticado sus declaraciones sobre migración, al considerar que son "deleznables" e "indignas de una presidenta".

Según ha declarado Muñoz este jueves en declaraciones a los medios, "este no es un tema que se pueda utilizar como arma política para confrontar con el Gobierno de España y para competir con Vox en racismo", en referencia a la actitud de la presidenta autonómica en materia migratoria.

"¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez rompa relaciones y deje de comerciar armas con Israel? ¿Y qué más tiene que pasar para que Prohens llame genocidio al genocidio?", ha criticado en relación al conflicto entre Israel y Gaza.

Por su parte, el coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshekh, ha agradecido el apoyo de la sociedad civil mallorquina a la causa palestina.

Además, ha asegurado que están preparando "la mayor flotilla organizada hasta la fecha contra el bloqueo a Gaza", que partirá el próximo 31 de agosto desde Barcelona con la participación de 44 países y decenas de barcos. En este sentido, ha reclamando que "los puertos no pueden ser una herramienta de genocidio".