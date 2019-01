Podemos, MÉS y El PI quieren que el sustituto de Bauzá sea una persona "de consenso" pero PP y Cs se oponen

Publicado 25/01/2019 14:40:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces parlamentarios de Podemos, MÉS per Mallorca y El PI se han posicionado a favor de que el sustituto del expresidente del Govern José Ramón Bauzá en el Senado sea una persona "de consenso", mientras que PP y Cs se han opuesto y han defendido que sean los 'populares' los que elijan a su candidato.

De este modo, el portavoz de Podemos en el Parlament, Alberto Jarabo, ha explicado que el PP debería "intentar consensuar la sustitución del senador" y elegir "una persona que tenga el compromiso de trabajar por Baleares en los próximos meses" y que se una al resto de partidos para "formar una voz conjunta que presione a Madrid".

En esta línea, el presidente de El PI, Jaume Font, ha insistido en que su formación no puede "obligar al PP" a aceptar su propuesta de elegir a un candidato independiente, pero ha remarcado que "existe esta posibilidad" y que, por ello, han enviado una carta al PP pidiendo "una persona independiente".

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha señalado que su formación no apoyará "ningún candidato del PP que no sea consensuado y que no garantice la defensa de los intereses de Baleares", aunque ha asegurado "respetar el reglamento" de la Cámara balear, que "deja muy claro que es el PP el que debe proponer el nombre".

"EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA"

Por otro lado, el portavoz de Cs en el Parlamnt, Xavier Pericay, ha explicado que elegir a un candidato independiente "podría tener sentido de cara a la próxima legislatura" pero "no ahora a finales de legislatura".

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha afirmado que "el reglamento del Parlament" les ampara y ha asegurado que será el PP el que "proponga un nombre porque no hay lugar a que otros partidos propongan un nombre".

"Propondremos una persona del PP que elijan los órganos de dirección del partido porque con 22.000 afiliados que tenemos hay personas de sobra que puedan desarrollar el cargo en total responsabilidad y profesionalidad", ha añadido.

Finalmente, la diputada del PSIB María José Camps no ha querido posicionarse y ha destacado que corresponde al PP hacer la propuesta del nuevo candidato sustituto de Bauzá según lo recogido en el reglamento de la Cámara y en el Estatuto de Autonomía. "El procedimiento es este y no se puede obviar", ha concluido.