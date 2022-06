Podemos pide a Hila que cese al regidor Rodrigo Romero

PALMA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos Palma ha solicitado al alcalde de Palma, José Hila, que cese al regidor de Promoción Económica y Empleo, Rodrigo Romero, tras las audios filtrados este miércoles a la prensa en los que criticaba a miembros del Pacte de Cort.

Según han confirmado desde la formación a Europa Press, la petición se ha trasladado este jueves por la mañana. Precisamente, ayer el portavoz del Gobierno y regidor de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, evitó pronunciarse sobre estas filtraciones.

En los audios que ofreció en exclusiva 'Ona Mediterrània', el regidor de Cort cargaba contra MÉS per Palma y, en concreto, contra Neus Truyol. Además, dejaba de manifiesto que no dijo la verdad al asegurar que no suscribía el comunicado enviado por la ex regidora Sonia Vivas.