Polémica en la Fira del Ram: MÉS denuncia la venta de bufandas de Vox y exige responsabilidades al Ayuntamiento

Bufandas expuestas en la Fira del Ram. - MÉS PER PALMA

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha exigido responsabilidades al Ayuntamiento por la exhibición de bufandas y venta de bufandas con la imagen del dictador Francisco Franco, con lemas "propios del franquismo" y con la insignia del partido Vox.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han considerado que este episodio "no es un hecho aislado" sino que evidencia "una preocupante permisividad con la presencia de simbología reaccionaria y propaganda ideológica" en los espacios públicos de la ciudad.

Es por ello que han exigido explicaciones inmediatas sobre por qué se ha autorizado o no se ha impedido la presencia de este tipo de productos, la revisión urgente de los criterios de control y supervisión de los contenidos que se comercializan en espacios públicos municipales y garantías claras de que no se permitirá ni simbología franquista ni propaganda política en acontecimientos públicos.

En la imagen adjuntada por el partido se puede observar una bufanda con el logo de Vox acompañada de otras con los rostros de diferentes futbolistas profesionales que se venden o se ofrecen como recompensa en una de las paradas de la feria.

"NO ES NI PUEDE SER LUGAR"

Un espacio público, familiar y plural como es la Fira del Ram, ha subrayado MÉS per Palma, "no es ni puede ser lugar para hacer propaganda política y menos cuando se trata de formaciones que representan valores contrarios a los derechos humanos y a la convivencia democrática".

Tampoco es aceptable, ha considerado, que la feria se convierta en un espacio "donde se banalice o se normalice una dictadura que supuso represión, violencia y la negación de derechos y libertades".

Los ecosoberanistas han advertido que estos hechos se producen en un contexto "especialmente grave" y marcado por la reciente derogación de la ley balear de memoria democrática, que a su parecer "abre la puerta" a este tipo de situaciones y manda "un mensaje peligroso" a la sociedad.