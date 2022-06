La Policía advierte del auge de denuncias relacionadas con el método de estafa 'phishing' en Palma

PALMA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Palma ha advertido del notable aumento de denuncias recibidas en relación a una modalidad de estafa conocida como 'phishing', especialmente las cometidas a través de mensajes texto o SMS.

El usuario recibe en su teléfono móvil un mensaje de texto que contiene algún tipo de información acompañada de un enlace, como por ejemplo mensajes publicitarios de nuevas tarifas o productos por parte de compañías de telefonía o empresas de suministro de gas o energía.

Otros de los mensajes que reciben los usuarios son supuestos avisos de seguridad por parte de entidades bancarias por la realización de falsos cargos fraudulentos en tarjetas bancarias o solicitudes de cantidades de dinero en concepto de tasas de aduana para la recepción de paquetes de mensajería provenientes de empresas de paquetería.

Una vez el receptor de dichos mensajes clica el enlace adjunto al SMS es redirigido a una web que simula ser de la entidad bancaria, compañía telefónica o empresa de mensajería en cuestión. Es en este momento cuando le solicitan sus credenciales de acceso (usuario y contraseñas), o cuando recibe simultáneamente una llamada telefónica en la que el interlocutor se presenta como trabajador de las empresas mencionadas y solicita la información referida, bajo el falso pretexto de haberse detectado un cargo no autorizado en la tarjeta bancaria o la exigencia de unas tasas para recibir un paquete.

CONSEJOS PARA EVITAR ESTAS ESTAFAS

Para evitar este tipo de estafas, la Policía Nacional ha mencionado una serie de consejos, como no facilitar nunca información relativa a credenciales bancarias a través de llamadas telefónicas, SMS o correos electrónicos. Por ello, se debe desconfiar y no clicar en los enlaces adjuntos siempre que no pueda asegurarse la legitimidad del interlocutor o web reclamante de los mismos. En estos casos, se debería optar por utilizar las aplicaciones móviles o páginas web oficiales o acudir a las sedes físicas para llevar a cabo este tipo de gestiones.

Por otro lado, nunca deben introducirse claves personales en sitios webs que no sean de confianza y ni tampoco compartir credenciales (usuario y contraseña) con terceras personas no autorizadas.

Por último, en caso de que alguna entidad se ponga en contacto, es importante realizar una segunda verificación antes de aportar la información requerida, por ejemplo, contactando telefónicamente con la supuesta entidad reclamante a otro teléfono distinto.