La Policía Local de Eivissa denuncia a 18 conductores durante dos dispositivos de control

Archivo - Agente de la Policía Local de Ibiza - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

EIVISSA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuarto turno de la Policía Local de Eivissa ha denunciado a 18 conductores por diferentes infracciones de tráfico y seguridad vial durante dos dispositivos especiales de control realizados los días 21 y 23 de agosto en coordinación con los inspectores de Transportes del Consell Insular d'Eivissa.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los operativos, centrados especialmente en el control de los vehículos de transporte con conductor (VTC), permitieron reforzar la vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa de transporte y, al mismo tiempo, detectar diferentes infracciones que afectan directamente a la seguridad vial.

En los controles realizados el 21 de agosto, los agentes interpusieron siete denuncias por infracciones de tráfico. Entre ellas, una por circular sin el casco reglamentario, tres por utilizar el teléfono móvil mientras se conducía, dos por circular con el alumbrado en mal estado y una por presencia de drogas en el organismo.

Por su parte, durante el dispositivo desarrollado el 23 de agosto, se establecieron varios puntos de control en coordinación con los inspectores de Transportes del Consell. En total fueron controlados 56 vehículos, de los cuales 11 fueron denunciados.

Entre las infracciones detectadas el día 23 destaca un positivo en alcohol y otro por presencia de drogas en el organismo. También se denunció un vehículo con la ITV desfavorable que tuvo que ser retirado mediante grúa.

Asimismo, los agentes formularon denuncias por utilizar el teléfono móvil durante la conducción, no utilizar el cinturón de seguridad y transportar a un número de personas superior al de las plazas autorizadas. Durante el dispositivo también se denunció a un pasajero por arrojar a la vía un objeto susceptible de provocar un incendio.

En ambos dispositivos, la Policía Local de Eivissa y los inspectores de Transportes del Consell trabajaron de forma coordinada para llevar a cabo controles tanto de la actividad de transporte como de las condiciones de seguridad de los vehículos y conductores.

Estos operativos permiten detectar de forma preventiva conductas que pueden poner en riesgo a los usuarios de la vía y anuncia que continuarán los controles conjuntos para mejorar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa de transporte y circulación en el municipio.

144 DENUNCIAS POR EXCESO DE VELOCIDAD

Por otro lado, la Policía Local de Eivissa ha llevado a cabo una campaña de vigilancia de la velocidad mediante su radar móvil que se saldó con 144 propuestas de sanción por exceso de velocidad.

Del total de vehículos denunciados, 28 correspondían a vehículos de servicio público, entre ellos taxis y VTC, reforzando así el control sobre el cumplimiento de la normativa por parte del transporte profesional.