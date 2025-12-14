Policía Local instruye un atestado por accidente de motocicleta causado por conducción negligente en Palma

Accidente de motocicleta - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido un atestado por un accidente de tráfico, en la calle Llucmajor, en el que un motorista, varón, italiano, de 39 años de edad, colisionó contra una farola a consecuencia de una conducción negligente.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado, 6 de diciembre, sobre las 00.05 horas.

Según la reconstrucción realizada por la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), basada en la inspección ocular y en la manifestación de un testigo, el conductor circulaba a una velocidad excesiva y realizando maniobras temerarias.

A consecuencia de ello, el motorista perdió el control del vehículo, rozó la fachada de un domicilio y acabó colisionando frontalmente contra una farola. Debido al impacto, la dirección de la motocicleta se partió y el vehículo sufrió daños materiales considerables. El conductor por su parte sufrió dermoabrasiones en una pierna y diversas contusiones.

El conductor había manifestado inicialmente que perdió el control al reducir una marcha, pero la versión del testigo fue determinante para esclarecer la verdadera causa del siniestro.

Por estos hechos, el hombre fue denunciado administrativamente por conducción negligente. La UVAC de la Policía Local de Palma instruyó finalmente el correspondiente atestado de tráfico.