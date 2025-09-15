La Policía Local interviene en un botellón en Na Burguesa e interpone 18 denuncias

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma disolvió la mañana de este domingo un botellón en el aparcamiento de Na Burguesa e interpuso un total de 18 actas de denuncia.

Según ha informado este lunes en un comunicado, tres patrullas de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) se desplazaron a la zona después de que la Sala del 092 recibiera un aviso por las molestias que estaba causando un grupo de jóvenes, que tenían la música a gran volumen y consumían alcohol en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a 16 personas de entre 20 y 25 años, todos de nacionalidad ecuatoriana, rodeadas de botellas de alcohol y suciedad. Por ello, se identificó a los presentes y se extendieron 16 actas por una infracción a la Ordenanza Cívica por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública alterando la convivencia, cuya sanción puede llegar hasta los 750 euros a cada uno de los denunciados.

Además, durante el registro de sus pertenencias, se localizó a dos jóvenes con sustancias presuntamente estupefacientes, por lo que se tramitaron otras dos denuncias por una infracción grave a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. En este caso, cada infracción puede suponer una sanción de 601 a 10400 euros.