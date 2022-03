La Policía Local de Palma impone 10 denuncias en una actuación contra una carrera ilegal de motos

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha interpuesto una decena de denuncias en un operativo contra las carreras ilegales de motos en las inmediaciones de la iglesia del Remei.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando tras numerosas llamadas de vecinos, agentes del Grupo de Actuación Preventiva controlaron seis vehículos e identificaron a seis personas.

Como resultado del operativo, se impusieron tres denuncias por no llevar la ITV en regla; una por no haber efectuado un cambio de titularidad; otra por no llevar casco; otra por no llevar la matrícula visible; otra por circular en dirección prohibida; otra por no llevar retrovisor; otra por llevar un tubo de escape ineficaz. También se levantó un acta por desobediencia.