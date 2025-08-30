Archivo - La Policía Local de Palma investiga a un hombre por conducción temeraria en el polígono de Can Valero - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre, español de 27 años, como presunto autor de un delito de conducción temeraria, por realizar trompos en una rotonda y huir de los agentes a gran velocidad, en presencia de numeroso público, en el polígono de Can Valero.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que ha instruido un atestado contra un hombre, español de 27 años, como presunto autor de un delito de conducción temeraria. La intervención, realizada por agentes de la División de Seguridad Ciudadana, tuvo lugar la noche del 23 de agosto en el polígono de Can Valero.

Una patrulla policial, desplegada en la zona para atender las quejas vecinales sobre la realización de carreras ilegales, detectó durante sus labores de vigilancia un turismo que hacía trompos intencionados en una rotonda, generando humo y derrapando.

Al activar las señales luminosas para darle el alto, el conductor huyó a gran velocidad. Los agentes le siguieron hasta que, tras realizar otro trompo, el conductor perdió el control del vehículo y casi impactó contra el coche policial.

Durante la intervención, los agentes constataron que la zona se encontraba llena de personas congregadas para presenciar las carreras ilegales.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido, fue citado para un juicio rápido y la Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado.