La Policía Local de Palma levanta 144 actas a conductores por infracciones de tráfico y 54 a usuarios de patinetes

En distintos controles aleatorios también se han requisado objetos por venta ambulante ilegal



PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha realizado controles aleatorios en diferentes calles, zonas y polígonos de Palma, que han dado como resultado la imposición de 144 sanciones a conductores, 54 de ellas a usuarios de patinetes eléctricos y 26 multas por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma este viernes en una nota de prensa, durante los controles, realizados entre el jueves pasado y este miércoles, también se han incautado numerosos objetos destinados a la venta ambulante ilegal y se ha levantado acta por abrir una terraza fuera del horario establecido, así como por los ruidos provocados por un establecimiento.

Los controles policiales se han efectuado siempre de forma aleatoria y en turnos de mañana, tarde y noche en diferentes zonas y calles como Joan Miró, Blanquerna, Paseo Marítimo, Avenida Adolfo Suárez, Avenida Gabriel Roca, Paseo Mallorca, Indioteria, Son Sardina, calle Oms, Via Roma, plaza Bisbe Berenguer de Palou y calle Nuredunna.

Así, estos controles han dado como resultado la imposición de 54 multas a usuarios de patinetes eléctricos, la mayoría de ellas por circular con auriculares, por espacios prohibidos y al viajar dos personas en un mismo patinete.

En relación a las 144 actas levantadas a conductores, el grueso de las mismas hace referencia a no llevar abrochado el cinturón de seguridad, no haber pasado la ITV, permisos de conducir no válidos, circular con neumáticos no homologados, carecer de seguro obligatorio y circular con sistemas de alumbrado defectuosos.

Por otro lado, se ha prestado atención a actuaciones de control en polígonos industriales. En concreto, en el polígono de Can Valero se han levantado cuatro actas por realizar botellón en la vía pública, una por tenencia de drogas y otra por circular en dirección prohibida.

En cuanto al polígono de Son Castelló, se han impuesto dos denuncias por incumplir las ordenanzas de tráfico, un acta por abrir una terraza fuera del horario establecido y a un establecimiento por ruidos.

Por otra parte, la Policía Local ha continuado requisando numerosos objetos ilegales provenientes de la venta ambulante en dos intervenciones efectuadas el pasado domingo y martes en Dalt Murada.