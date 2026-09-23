La Policía Local pone diez denuncias a seis conductores por las concentraciones de vehículos en Can Valero

Un vehículo fotografiado durante los dispositivos policiales en el polígono de Can Valero. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha interpuesto un total de diez denuncias a seis conductores por las concentraciones de coches que se han producido entre el 19 y el 20 de septiembre en el polígono de Can Valero.

El objetivo de la intervención policial fue actuar contra las concentraciones no autorizadas de vehículos y atajar las carreras o conductas peligrosas para la ciudadanía.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que interpuso esta decena de denuncias administrativas por cometer diversas infracciones graves a la normativa vigente de tráfico.

Durante el dispositivo del fin de semana, se tramitaron cinco denuncias por conducción temeraria, tres por circular sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor, una por realizar aceleraciones innecesarias produciendo ruidos molestos y una última por carecer del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

Este operativo se enmarca en la campaña de control que la Policía Local mantiene activa en la zona. En el balance acumulado del año 2026 --hasta el 22 de septiembre--, el cuerpo policial ha realizado un total de 52 intervenciones en el polígono de Can Valero.

Estos dispositivos han sumado casi 600 personas identificadas y unos 250 vehículos controlados, cinco de ellos tuvieron que ser retirados por la grúa al depósito municipal.

En cuanto a las infracciones registradas durante este periodo anual, se han tramitado 120 denuncias ante la Dirección General de Tráfico (DGT) y 76 por incumplimientos de la normativa de circulación, además de instruirse un informe con diligencias penales.

En materia de seguridad ciudadana y convivencia, los agentes levantaron 19 actas por consumo de alcohol en la vía pública, seis por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y se elaboraron cuatro informes administrativos.

La Policía Local de Palma ha avanzado que mantendrá la presencia policial preventiva y los dispositivos específicos en los polígonos industriales y principales vías del municipio con el objetivo de "controlar este tipo de concentraciones de vehículos y velar por la seguridad vial y el descanso vecinal".