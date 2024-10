Policía Nacional advierte del incremento de las estafas tecnológicas en Palma con hasta 7 denuncias semanales

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detectado un incremento en los últimos meses de las estafas tecnológicas de inversiones, al contabilizarse de cinco a siete denuncias semanales solo en Palma.

Estas estafas suelen comenzar en las redes sociales y en algunos casos se ha llegado a sustraer más de 700.000 euros, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.

En estas redes, aparecen anuncios y/o comentarios que prometen y aseguran la ganancia de grandes cantidades de dinero con "riesgo cero", incluso con la falsa garantía de que han invertido, colaboran o llevan a cabo estas inversiones grandes empresas, personajes o deportistas de reconocido prestigio.

La potencial víctima, es contactada mediante mensaje de texto, email o llamada telefónica de un supuesto agente de inversión --las numeraciones telefónicas pueden ser tanto españolas como extranjeras--.

Este supuesto 'gerente de inversiones' --que no deja de ser un escalón del entramado de la estafa-- se comunica con la víctima y consigue convencerle de que ganará mucho dinero y que el rendimiento es absolutamente alto, por lo que comienza a invertir con una pequeña cuantía.

Generalmente le ofrecen que empiece invirtiendo 250 euros, para lo que tiene que registrarse en un sitio web de inversiones al que lo dirigen mediante un enlace que parece real pero es falso, donde le muestran gráficos, imágenes y/o vídeos que le hacen ver que consigue pingües beneficios.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional también ha comunicado que hay casos en los que incluso proponen a la víctima que instale en su ordenador aplicaciones de control remoto, con las que agiliza los trámites de la inversión y no satura a la persona con operaciones bancarias complejas que el supuesto gerente de inversiones lleva a cabo con una gran facilidad y rapidez.

Sin embargo, estas aplicaciones son un mecanismo para obtener control absoluto de las cuentas bancarias del perjudicado.

La trama explota cuando el perjudicado desea retirar los fondos y las ganancias que eventualmente se hubieran producido, petición a la que le responden con 'largas', promesas de mayores ganancias o imposibilidad material de llevar a cabo la retirada sin antes satisfacer otras cantidades que no son más que otra manera de seguir sustraer dinero a la víctima.

Una vez se ha percatado de la estafa, al cabo de un tiempo, se vuelven a poner en contacto haciéndose pasar por abogados u organismos públicos especializados en recuperación de activos, para hacer ver que pueden recuperar su dinero pero son parte de la organización criminal y tratan de sacarle más dinero.

"Nadie puede darle esas garantías de ganar tanto dinero y mucho menos en un breve período de tiempo. Si una compañía o persona le promete que obtendrá ganancias, sospeche. Incluso le harán ver que cuentan con el endoso de personas famosas o el testimonio de inversores felices", ha alertado la Policía.

Por este motivo, han recomendado hacer inversiones en cosas que se entiendan y conozcan, por lo que si no se tiene claro cómo funcionan las inversiones, lo mejor es hacer una pausa e investigar mejor antes de definir si invertir o no, a lo que han puesto el ejemplo de las criptomonedas.

"Asimismo, han pedido que cada persona se tome su tiempo y realice su propia investigación antes de invertir dinero. No se deje asesorar a ciegas por personas que dicen ser expertas pero que no conoce, no ha visto y tampoco tiene sus referencias. Los estafadores suelen usar estrategias para presionar a los usuarios y hacer que inviertan su dinero rápido, por ejemplo, prometiendo bonificaciones y descuentos si participan de inmediato", han señalado.

Por otro lado, han pedido ignorara las llamadas en frío en las que alguien se pone en contacto de la nada para ofrecerle una oportunidad de inversión en criptomonedas, ya que posiblemente sea una estafa. También han solicitado que nunca se instale en su ordenador una aplicación de acceso de control remoto y menos para facilitárselo al supuesto asesor de inversiones.