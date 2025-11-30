1032095.1.260.149.20251130122450 La Policía Nacional detiene a dos personas y logra desmantelar un punto de venta de droga en Es Fortí - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, logrando desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes, tras un operativo en el barrio de Es Fortí de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo II de Estupefacientes inició la investigación a raíz de varias informaciones anónimas que recibió la Udyco que indicaba que en el barrio de Es Fortí podría haber un punto de venta de droga.

Los agentes iniciaron las pesquisas y descubrieron un domicilio donde se vendían diferentes tipos de droga, como tusi y hachís. Los policías comprobaron que acudían compradores de sustancias estupefacientes al interior de la vivienda y abandonaban posteriormente el lugar. La venta, además, también se hacía en la calle, por la modalidad bajo pedido, bajando uno de los investigados y realizando el pase de droga regresando después al domicilio.

De la misma manera, los policías nacionales del Grupo II de Estupefacientes observaron, en la mayoría de ocasiones, que se vendía la droga a menores de edad.

Una vez con todos los elementos probatorios, los agentes llevaron a cabo el pasado jueves por la tarde una entrada y registro en el domicilio utilizado como punto de venta, deteniendo a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Durante el registro, llegaron a entrar tres menores a comprar sustancias estupefacientes. Tras identificarlos, se entregaron los mismos a su progenitores. Asimismo, se intervino dinero en efectivo, así como diversas cantidades de tusi y hachís y diversos útiles para la preparación de monodosis.

DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA ERRADICAR EL MENUDEO DE DROGA

La ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima en el correo antidroga@policia.es o en la página web de Policía Nacional donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.