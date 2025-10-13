Policía Nacional y Guardia Civil se concentrarán este jueves para denunciar el "abandono institucional" en Baleares

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en Baleares han convocado una concentración este jueves para denunciar la situación de "abandono institucional" que sufren en las Islas.

La protesta, que tendrá lugar a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno, en Palma, ha sido convocada por Jupol, SUP, CEP, UFP, AUGC, AEGC y Jucil en respuesta al discurso "triunfalista" del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, sobre "supuesto incremento sustancial" de las plantillas.

A su criterio, la realidad es "muy distinta", ya que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan años "haciendo más con menos" y afrontando una carga de trabajo que "supera con creces" los recursos humanos y materiales disponibles.

Los sindicatos y asociaciones han subrayado que Baleares encabeza habitualmente la tasa de criminalidad nacional, señalando en 2025, 65,6 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a una media estatal de 50, según datos del Ministerio del Interior.

A este dato, han argumentado, se suman otros factores que complican la labor policial, como el incremento constante de población flotante derivada del turismo, la presencia de grupos criminales itinerantes, el aumento de llegadas de inmigrantes irregulares por mar y la dificultad logística para reforzar plantillas entre islas.

"El delegado del Gobierno puede dar cifras, pero no puede cambiar la realidad, seguimos liderando los índices de delincuencia con las mismas carencias estructurales", han sostenido, a la vez que han lamentad que el aumento de las plantillas de Policía Nacional y la Guardia Civil en las Islas es "insuficiente y coyuntural".

Según los sindicatos, buena parte de esos efectivos son agentes en prácticas o recién jurados que apenas permanecen un año antes de solicitar traslado por las dificultades de arraigo. Según sus cálculos, existe un déficit de unos 300 agentes en la Policía Nacional y unos 500 en la Guardia civil.

Entre las necesidades más urgentes, han destacado tres nuevos grupos de UPR (dos en Mallorca y uno en Ibiza) y refuerzos inmediatos en Extranjería y Policía Científica, con al menos 40 agentes más por isla.

Además, han hecho referencia al aumento del coste de la vivienda, la insularidad y las retribuciones insuficientes que, han lamentado, provocan "una sangría constante" de empleados públicos estatales.

Los representantes policiales reclaman una política de fidelización "real" con compensaciones económicas adecuadas por insularidad, así como refuerzos "reales" de plantillas y no rotaciones temporales.