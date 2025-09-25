Policía tutor advierte de un aumento de la violencia entre los menores por el acceso a las redes sociales e internet

El policía tutor Silvestre del Río durante su intervención en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El policía tutor Silvestre del Río ha señalado que ha detectado un aumento del uso de la violencia entre los menores como método para relacionarse, que ha achacado al uso de las redes sociales y el acceso a internet.

Esta ha sido una de las tesis que ha mantenido durante su intervención en la Comisión de Estudio y Reflexión del Impacto de la Digitalización en la Educación, celebrada este jueves en el Parlament.

Del Río ha explicado que el umbral de violencia de los más pequeños "no es el mismo que antes" por el contenido que pueden llegar a visionar cuando acceden a internet.

En ese sentido, ha mencionado los casos de retos virales que se difunden a través de la redes sociales, los mensajes que transmiten los 'youtubers', los videojuegos o la inefectividad de los controles parentales en los diferentes dispositivos que se les ponen a su alcance.

Por otro lado, también ha citado a la industria del porno que paga para posicionarse mejor en internet y alcanzar cada vez al público más joven, pese a que los niños no busquen ese contenido.

El policía tutor ha abordado los casos de los países que restringen por ley el acceso de los menores a las redes pero ha opinado que mientras no haya un verificación real de los usuarios, será un "intento de poner puertas al campo".