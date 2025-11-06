Pollença busca un año más al mejor gallo del municipio

Cartel del concurso de gallos de Pollença - AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pollença ha organizado, en el marco de su anual Fira, la sexta edición del concurso para encontrar al mejor gallo del municipio.

Los gallos estarán expuestos entre las 09.00 y las 14.00 horas del domingo, periodo durante el cual tendrá lugar el concurso.

Según ha informado el Ayuntamiento, los premios consistirán en tres lotes de producto local, el primero valorado en 200 euros, el segundo en 100 euros y el tercero en 50 euros.

Pueden participar todos los residentes en Pollença que estén en posesión de un gallo y se pueden inscribir un máximo de dos ejemplares por persona. El periodo de inscripciones, que se pueden realizar en la Cooperativa Pagesa de Pollença, cierra este jueves.