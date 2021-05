Pons exige a Armengol que lidere fuera de Baleares "igual que lo hace aquí"

PALMA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Lina Pons, ha exigido, este martes en el pleno del Parlament, a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que lidere fuera de Baleares "igual que lo hace aquí".

Pons ha preguntado, en el turno de control al Govern, sobre la valoración de Armengol sobre el hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

La portavoz de El PI ha espetado, "desde el respeto", a Armengol que "a veces parece que tengamos dos presidentas: una de Baleares y otra que mira para otro lado cuando se trata de Moncloa". "Usted no lidera ante Madrid", ha considerado.

Por este motivo, ha insistido en que no entiende la falta de apoyo del PSIB al recurso de inconstitucionalidad presentado contra los PGE. "No hacemos una oposición destructiva, no nos satisface que votaran en contra porque el resultado de este recurso puede ser algo bueno para la Comunidad", ha asegurado.

Ante ello, la presidenta del Govern ha explicado que el Constitucional "siempre admite los recursos". "Esto sólo significa que se ha presentado como tocaba. Mi valoración política vendrá cuando haya una resolución de fondo, no de forma", ha aseverado.

Asimismo, Armengol ha trasladado a Pons que no comparte esta estrategia de la oposición porque "impugnan los presupuestos que más recursos han dado a Baleares en la historia". "La diferencia de este Govern a cuando gobernaba el PP es que entonces no nos llegaba nada de Madrid", ha indicado, para después finalizar: "No dejaremos de reivindicar el REB".