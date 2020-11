Pons (El PI), sobre casos de explotación de menores tutelados: "No queremos destruir cargos, sino respuestas rápidas"

PALMA DE MALLORCA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de El PI, Lina Pons, se ha referido este lunes a la comparecencia de la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, en el próximo pleno de la Cámara Autonómica por el conocido como 'caso Corea', asegurando que "esta formación no quiere destruir cargos políticos, sino respuestas rápidas".

Según ha expresado Pons este lunes en rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por la portavoz de El PI en el Consell, Xisca Mora, "esta formación no quiere destruir cargos políticos, sino una mayor coordinación, una mayor vigilancia y respuestas rápidas por que el informe de la comisión de expertos confirmó que la respuesta era lenta y que los protocolos eran confusos para el personal que trabaja con los menores. El Govern y el Consell deberían haber aceptado desde el minuto una comisión de investigación". Por este motivo, ha hecho hincapié, "no es cuestión de competencias sino de soluciones, y desde El PI pedimos soluciones y que si los protocolos no funcionan, pues habrá que cambiarlos".