PortIB aprueba la reparación de los pantalanes y del muelle de ribera en el puerto de la Colònia de Sant Jordi

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB), organismo de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha aprobado el expediente de contratación para llevar a cabo las obras de reparación de los pantalanes y del muelle de ribera en el puerto de la Colònia de Sant Jordi.

El presupuesto total de la actuación es de 1,47 millones de euros IVA incluido, de los cuales 1,42 millones se destinarán a la ejecución de las obras y 40.500 euros a la gestión de residuos -- 220.550 euros en 2025 y 1,25 millones en 2026--, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El plazo de ejecución será de siete meses, con inicio previsto en noviembre de 2025, una vez firmada el acta de replanteo. La actuación permitirá restaurar las estructuras del muelle y de los pantalanes, renovar servicios esenciales y garantizar la seguridad, la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

Con esta intervención, la Conselleria reafirma su compromiso con la modernización y conservación de las infraestructuras portuarias, asegurando instalaciones eficientes y seguras para los usuarios y visitantes del puerto de la Colònia de Sant Jordi.