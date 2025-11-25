PortsIB abre procesos selectivos para cubrir dos plazas de directivos profesionales

Amarre en uno de los puertos de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ports de les Illes Balears (PortsIB) ha puesto en marcha los procesos para cubrir dos plazas de personal directivo profesional, para los puestos de director de Nuevas Tecnologías y Comunicación y adjunto a Dirección.

Ambos puestos se proveerán mediante el sistema de libre designación, de acuerdo con las bases publicadas en el BOIB y en la página web de PortsIB.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha indicado que estas plazas se enmarcan en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal directivo aprobada por el Consejo de Administración de PortsIB, con el objetivo de "adaptar la estructura del ente a las necesidades actuales de gestión".

La incorporación de estos perfiles pretende mejorar la planificación estratégica, reforzar la coordinación entre áreas y dar un nuevo impulso a la modernización del organismo.

El puesto de director de Nuevas Tecnologías y Comunicación asumirá la definición y el seguimiento de la estrategia de transformación digital de PortsIB, la supervisión de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica, así como la coordinación de la comunicación institucional.

Para optar a esta plaza se requiere una titulación universitaria en el ámbito de la ingeniería informática, además de los requisitos generales establecidos en las bases.

La plaza de adjunto a Dirección dará apoyo directo a la Dirección en la planificación y seguimiento de objetivos, la coordinación interna y, cuando sea necesario, la representación del ente en reuniones y foros de trabajo.

En este caso se exige estar en posesión de una titulación universitaria de licenciatura o grado, junto con el resto de requisitos generales de acceso al personal directivo profesional.

En ambos procesos, las personas interesadas deberán presentar su solicitud por vía telemática a través de la Sede Electrónica de PortsIB, al adjuntar el currículum, la documentación acreditativa de los méritos y un proyecto de gestión de PortsIB para los próximos dos años. El plazo para presentar candidaturas es de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de las resoluciones en el BOIB.