PortsIB aprueba el pago de los servicios de mantenimiento en los puertos de Menorca

MENORCA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha informado este miércoles de la aprobación del pago y el reconocimiento extracontractual de gasto por los servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de los edificios, servicios e instalaciones de los puertos de gestión directa de Menorca, así como por la manipulación de la pasarela móvil del puerto de Ciutadella.

La Conselleria del Mar y Ciclo del Agua ha explicado que el acuerdo aprobado prevé el pago a la empresa Ferrovial Servicios S.A. de un importe que asciende a 327.089 euros, IVA incluido, correspondiente a los servicios prestados durante un periodo de 12 meses, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

Esta actuación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de unos servicios considerados esenciales para el correcto funcionamiento de las instalaciones portuarias de Menorca, una vez finalizada la prórroga del contrato vigente el 30 de septiembre de 2024 y hasta el inicio del nuevo contrato, el 1 de octubre de 2025, han explicado.

En esta línea, han remarcado que, durante este periodo transitorio, y por motivos de interés público, los servicios se continuaron prestando por el mismo adjudicatario y en las mismas condiciones económicas establecidas en el contrato inicial, asegurando así el mantenimiento óptimo de las infraestructuras y servicios portuarios.

El Govern ha recordado que el contrato original, formalizado en septiembre de 2020, incluía la conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios comunes de PortsIB en Menorca, así como la manipulación de la pasarela móvil del muelle de poniente del puerto exterior de Ciutadella. Posteriormente, fue prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2024.

Por su parte, el nuevo contrato, adjudicado en 2025, se inició el 1 de octubre de 2025, lo que ha permitido restablecer la prestación del servicio dentro del marco contractual ordinario.