PortsIB impulsa el Plan de Actuación 2026 con una apuesta por la digitalización y la mejora de los servicios

Archivo - Amarre en uno de los puertos de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha aprobado el Plan de Actuación para el año 2026, un documento que fija los principales objetivos y líneas estratégicas del ente con el objeto de mejorar la gestión de los puertos, reforzar los servicios públicos y avanzar hacia un modelo más eficiente, digital y sostenible.

El Plan establece como ejes primordiales la transformación digital de la organización, la mejora de la gestión de los puertos de gestión directa y de los campos de fondeo, la revisión de la organización interna y la dotación de más recursos humanos para afrontar el crecimiento previsto de la actividad en los próximos años, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Entre las actuaciones previstas, destaca el impulso a proyectos de eficiencia energética, como la instalación de placas solares, así como diversas obras de mejora y mantenimiento de infraestructuras portuarias, con el objetivo de garantizar unas instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de los usuarios.

En el ámbito de la explotación portuaria, se prevé la licitación de nuevas concesiones y servicios en diferentes puertos de Baleares, mientras que en el área de gestión del litoral se continuará reforzando la vigilancia, la limpieza y la protección ambiental, con especial atención a la conservación de la posidonia.

El Plan también incluye medidas para mejorar la gestión económica y financiera, avanzar en la automatización de procesos e implantar nuevos sistemas de control y facturación, así como actuaciones en materia jurídica, de transparencia y buen gobierno.

En cuanto a la transformación digital, PortsIB prevé la puesta en marcha de una aplicación móvil de reservas, la mejora de la ciberseguridad y la implantación de nuevos sistemas de gestión que permitan una mayor eficiencia y una mejor atención a la ciudadanía.