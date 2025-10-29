El PP acusa al alcalde de Inca de "volver a subir los impuestos" por el incremento de la tarifa de residuos

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha acusado al alcalde del municipio, Virgilio Moreno, de "volver a subir los impuestos" por el incremento de la tarifa de recogida de residuos.

Este aumento impositivo, reconoce el PP en un comunicado, viene marcado por una ley estatal que obliga a que todos los ayuntamientos del país "repercutan el 100% del coste del servicio de recogida de residuos en los recibos de los vecinos".

"El Gobierno ha decidido castigar nuevamente a las economías familiares con una subida obligada que ni mejora los servicios ni tiene ningún sentido social. Es una muestra más de cómo gobiernan los socialistas, de espaldas a los ciudadanos y con el único objetivo de recaudar más para mantener una administración ineficiente y sobredimensionada", ha criticado el portavoz del PP de Inca, Pedro Mas.

Esta subida impositiva, ha reprochado, se suma a otras llevadas a cabo por el equipo de gobierno municipal como la del recibo del agua. "Mientras el coste de la vida aumenta, el Ayuntamiento sigue subiendo tasas sin ofrecer ninguna mejora real. Los inqueros pagan más por tener exactamente el mismo servicio o incluso peor", ha apuntado el 'popular'.

Desde el partido han considerado "inadmisible" que tanto el Ejecutivo central como el Ayuntamiento "continúen asfixiando económicamente a los vecinos" y han anunciado que presentarán iniciativas para reclamar medidas compensatorias.