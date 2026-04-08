El PP acusa a Armengol de eludir responsabilidades ante el TS por no acudir al juzgado a testificar

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha acusado a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, de eludir responsabilidades ante el Tribunal Supremo (TS), al declarar como testigo el pasado martes sin personarse en el juzgado y mediante un escrito.

Según ha criticado este miércoles el portavoz en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Parlament, la expresidenta socialista "ha intentado eludir sus responsabilidades", en relación con la compra de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19.

El portavoz ha reprochado que Armengol "haya intentado lavarse las manos" en su declaración, en la que aseguró que, como presidenta del Govern, no estaba al tanto de la tramitación de cualquier expediente administrativo, y le ha acusado de descargar responsabilidades en la Conselleria de Salud y en el IbSalut. "Armengol está señalando a terceros, incluso a quienes ya comparecieron en comisión parlamentaria", ha añadido Sagreras.