El PP acusa al Govern de realizar un "reparto injusto e ideológico" con el ITS

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular Salomé Cabrera ha acusado este miércoles al Govern balear de realizar un "reparto injusto e ideológico" con los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

En el pleno del Parlament, Cabrera ha valorado de esta forma el reparto de estos fondos, anunciado el pasado viernes por el Ejecutivo balear y ha criticado que "la mitad de los fondos van a proyectos que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente".

Para la diputada 'popular', el reparto que hace el Govern de este impuesto es "para cuadrar sus presupuestos" y "ha vuelto a ningunear a los ayuntamientos". Además, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "obliga" a los miembros de la Comisión "a votar en bloque". "Cuando no comulgan con usted, dice que se politiza el voto, ha señalado en referencia al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela.

Ante las críticas, el conseller Negueruela ha valorado de forma positiva el debate que se produjo en el seno de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible y ha recordado que la distribución de los fondos solo contó con un voto en contra, el del Consell de Ibiza.

Ha destacado que este reparto del ITS "es el que más destina a políticas medioambientales" y ha rechazado las críticas de los alcaldes del PP, recordando que la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) votó a favor en la Comisión. "El único voto en contra es del Consell de Ibiza que pedía ayudas a la movilidad en una convocatoria a la que no presentaba proyectos", ha explicado Negueruela, quien ha considerado que el presidente del Consell debe "pedir perdón" a la ciudadanía de Ibiza "por mentir porque no quiso presentar proyectos".