El PP acusa al PSIB de querer "torpedear" con una campaña "de bulos y mentiras" el programa de alquiler del Govern

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha acusado al PSIB de querer "torpedear" con una campaña "de bulos y mentiras" el programa de alquiler seguro impulsado por el Govern, que pretende dar garantías e incentivos a propietarios para captar viviendas vacías y ponerlas a disposición de los residentes a un precio reducido en un 30 por ciento.

En esta línea, el 'popular' ha criticado que el PSIB "no contento con su fracaso en políticas de vivienda, ahora intenta torpedear las políticas del actual Govern con mentiras y bulos". Según ha señalado el PP en nota de prensa, para Sagreras, mientras el Ejecutivo "busca soluciones para cambiar el rumbo de la situación", el PSIB "lejos de ofrecer alternativas, a lo único a lo que se dedica es a intentar generar confusión".

Igualmente, ha asegurado que los socialistas confunden el precio que se pagará al propietario con el que pagarán los inquilinos, así como el límite de ingresos fijado para los arrendatarios. Este límite, ha continuado, "coincide con el fijado por ellos mismos para el programa Hipoteca Ibavi, con un ingreso mínimo exigido que no existe, no se pide ingresos mínimos en las bases del programa, más allá de garantizar la solvencia como para acceder a cualquier alquiler".

"Con el programa de alquiler seguro los inquilinos pagarán precios siempre por debajo de los 1.050 euros en Mallorca, cuando, después de ocho años de Govern del PSIB en Baleares, el precio medio hoy en el mercado alquiler ronda los 1.500 euros", ha remarcado el portavoz.

En esta línea, ha acusado al PSIB de "mentir a sabiendas" para intentar generar confusión y porque "no debe encontrar qué criticar" del programa. Según Sagreras, los socialistas no han entendido que el problema de la vivienda "después de ocho años de socialismo" ya no es un problema de rentas bajas y personas vulnerables, sino también un problema de las rentas medias.

"El Partido Popular sigue haciendo políticas para rentas bajas, proyectando 600 nuevas viviendas de promoción pública, pero ahora también se hace política de vivienda para las rentas medias", ha destacado.

Con todo, el portavoz ha insistido en que el PP seguirá trabajando en dar respuesta a los principales problemas de los ciudadanos de Baleares, como por ejemplo el acceso a la vivienda. "Tomando todas aquellas medidas que pensemos que puedan ser efectivas para sacar más vivienda al mercado y bajar los precios", ha concluido.