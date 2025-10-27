El PP afirma que las negociaciones por el techo de gasto van "por el buen camino"

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado que las negociaciones por el techo de gasto van "por el buen camino", por lo que espera recibir el apoyo de los Grupos Parlamentarios de la oposición para este trámite presupuestario.

Así lo ha indicado la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, durante la rueda de prensa previa al pleno que se celebrará este martes, ya que ha recalcado que en el Govern hacen las cosas "como tienen que ser", es decir, con "cautela".

De este modo, ha destacado que el Ejecutivo convocará a los diferentes partidos para exponerles su propuesta de techo de gasto para este 2025 y los posteriores presupuestos, por lo que ha avanzado que mantendrá un diálogo "riguroso".

En ese sentido, ha interpelado al resto de partidos al resaltar que este techo de gasto aumenta en 350 millones de euros más, que se podrían destinar al gasto social como la sanidad, educación o servicios sociales, entre otros.

Consultada por si este lunes habrá alguna reunión con algún Grupo Parlamentario para debatir el techo de gasto, Duran ha alegado que afrontan este asunto con la "máxima discreción" y no sabe si lo harán otras formaciones pero el PP se reunirá con el Govern "pronto".