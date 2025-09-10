El PP apunta que podría apoyar la reclamación de la gestión de los aeropuertos baleares ante la "pésima" gestión de Aena

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, comparece en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha indicado que estudiará el sentido de su voto a la proposición de ley de MÉS per Mallorca y Més per Menorca para solicitar la gestión de los aeropuertos baleares, aunque adelanta que irá en el sentido de la proposición no de ley (PNL) sobre la cogestión de estas instalaciones, aprobada este martes con su apoyo.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha señalado que analizarán la iniciativa legislativa que llevarán los ecosoberanistas al pleno de la próxima semana pero ha remarcado que, en caso de no estar de acuerdo en algún punto, durante su tramitación ordinaria presentarían enmiendas.

En la rueda prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha señalado que la gestión de Aena de los aeropuertos de Baleares ha sido un "desastre" y "pésima", ya que ha considerado que las infraestructuras están en un estado "lamentable" y se llevan a cabo obras en "muy malas condiciones".

Además, ha reprochado que el Gobierno central del PSOE que emplee Aena y los aeropuertos de Baleares como una "caja recaudadora de dinero".

Otro de los temas que ha tratado Sagreras es el inicio del curso escolar 2025-2026, que ha calificado de "éxito" dado que los partidos de izquierdas no han trasladado ninguna crítica al respecto en sus intervenciones ante los medios.

En ese sentido, ha reivindicado que ha empezado este miércoles con "normalidad", con más personal, infraestructuras y la limitación de acceso a las pantallas, lo que, a su juicio, demuestra que la educación es "una prioridad" para el Govern.