El PP asegura que es necesario "romper" con la inmersión lingüística y "despolitizar" las aulas escolares "para avanzar"

Actualizado 29/09/2018 17:30:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión de Educación del PP, Mercedes Celeste, ha insistido este sábado a la formación política en "romper" con la inmersión lingüística para "avanzar" en materia de educación en Baleares y a "despolitizar" las aulas escolares en Baleares.

"Quien hace política en educación no es el PP, sino los de izquierdas. El Pacte ha intentado que el partido 'popular' no sea mayoría en Baleares aniquilando, por ejemplo, todo lo que suene a diversidad y, sin querer, nos hemos visto inmersos en una escuela única donde no importan los resultados finales", ha matizado Celeste durante su ponencia en la sesión de trabajo 'Educación plurilingüe en comunidades bilingües. Retos y oportunidades'.

"Quien hace política en educación no es el PP, sino los de izquierdas. El Pacte ha intentado que el partido 'popular' no sea mayoría en Baleares aniquilando, por ejemplo, todo lo que suene a diversidad y, sin querer, nos hemos visto inmersos en una escuela única donde no importan los resultados finales", ha matizado Celeste durante su ponencia en la sesión de trabajo 'Educación plurilingüe en comunidades bilingües. Retos y oportunidades', presentada por el presidente del PP balear, Biel Company.

Celeste ha manifestado que el sistema educativo de Baleares está "anclado en el 97, y no se ha avanzado desde entonces", y que, "cada vez que intentamos dar un paso para adelante, un 'pacto' viene y nos echa para atrás".

En esta misma línea, Company ha apostado por "mirar hacia el futuro" ya que, "a diferencia de Armengol, que solo sabe mirar al pasado, esa experiencia nos sirve para saber lo que no debemos hacer y, sobre todo, para saber hacia dónde debemos ir".

Sobre este tema, ha asegurado, la "mejor" vía para "conseguir" el plan de despolitizar las aulas es "seguir el mensaje del PP" porque "cualquier avance que podamos conseguir para romper con la inmersión lingüística es un gran avance", ha señalado.

"UNA SOCIEDAD DONDE LA LENGUA NO SEA UN INSTRUMENTO"

Por su parte, el portavoz del PP en Galicia, Pedro Puy Fraga, quien ha asistido a la sesión como invitado, ha insistido en la importancia de convivir en una sociedad "donde la lengua no sea un instrumento político".

Entre otras cosas, ha recurrido a la Constitución, recordando el artículo 3 para matizar que en España "hay más lenguas españolas que el castellano".

En este sentido, el conselleiro de Cultura y Turismo de la Xunta, Román Rodríguez se ha referido al plurilingüismo como una estrategia de "calidad, igualdad y equidad" que es la que se lleva a cabo en la comunidad gallega.

Entre otras cuestiones, Rodríguez ha mencionado que Galicia es "la primera comunidad autónoma en equidad, donde no existe disociación o diferenciación entre los territorios".

Por su parte, Puy Fraga ha expresado que, si "hubiese habido más sensibilidad, como es el caso de la comunidad gallega, muchos problemas en cuestiones de lengua no existirían".

La presidenta de la Comisión de Educación del PP, recordando una de las comparecencias del presidente de la formación 'popular', ha indicado que el 100 por ciento de los niños de tres a cinco años tienen el inglés en las aulas, "mientras que en Baleares, el 37 por ciento".

Además, ha añadido que alrededor del 80 por ciento de los niños en la Educación Secundaria Obligatoria en Galicia estudian una segunda lengua. Ante este matiz, ha dicho que "algo se está haciendo más" y que Baleares "está a la cola de todos".

En este caso, ha señalado la importancia de "confeccionar la lengua", en el sentido de que los niños "tienen que aprenderla, utilizarla y que así puedan entenderse con quien quieran" pero que el "único modo de protección de la lengua no es la escuela", ha asegurado.

En la misma línea, ha defendido que tanto el catalán como el castellano "necesitan leerse de los libros de texto porque nosotros vivimos en una comunidad bilingüe". Y, pese a las objeciones del PP sobre la inmersión lingüística, ha recordado que los centros escolares que consiguieron implantar el trilingüismo "no lo han quitado" y que esto "significa una gran victoria".