PP asegura que la solución del Consell para reducir la lista para pasar la ITV "ha sido peor que la enfermedad"

Publicado 06/08/2019 14:26:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha declarado este martes que la iniciativa de la administración insular para reducir la lista de espera para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la isla, "ha sido peor que la enfermedad".

Según ha opinado el PP en un comunicado, el nuevo sistema de citas 'online' para la ITV que ha habilitado el Consell y que prevé repartir más de 14.800 citas que estaban bloqueadas en el sistema, no está funcionando correctamente "por los problemas que está generando a particulares, mecánicos y transportistas", que según el PP, "han tenido que empezar de nuevo toda la tramitación para pasar la revisión".

Además, los populares han asegurado que han comprobado que "las próximas citas en plantas como la de Son Castelló, en Palma, "ya son para a partir del 5 de noviembre". Galmés ha opinado que "en dos o tres días, la lista de espera volverá a ser para dentro de cuatro meses".

El portavoz del PP ha apuntado que "los problemas no se solucionan a golpe de titulares" y ha señalado que ellos advirtieron de que "no por no dejar de pedir las horas a los talleres se solucionaría el tema". "Lo que no tiene en cuenta el Pacte es que hay personas que, por trabajo o por impedimentos físicos, no pueden llevar sus vehículos hasta la ITV", ha añadido Galmés.

Asimismo, el PP ha exigido al Consell que se ponga a trabajar "en el concurso de la empresa concesionaria y en el proyecto para la construcción de la nueva planta de ITV en Calvià".