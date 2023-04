El PP balear se compromete a la gratuidad del ocio adaptado y a más plazas de Educación Especial y Aulas Sustitutorias

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, se ha comprometido, en caso de gobernar tras las elecciones de mayo, a implantar la gratuidad del ocio adaptado y a ofrecer más plazas de Educación Especial y más Aulas Sustitutorias de Centro Especial (ASCE) en los centros ordinarios.

Según ha informado el PP en nota de prensa, la líder 'popular' ha visitado este lunes las instalaciones de la Fundación Aspace en Marratxí, dedicada a las personas que sufren parálisis cerebral o discapacidades afines.

Prohens ha visitado las instalaciones y, posteriormente, ha mantenido una reunión con los responsables de la fundación para trasladar las propuestas recogidas por el PP en su programa de gobierno.

"Con esta visita queremos reiterar nuestro total apoyo a los centros de Educación Especial, ya que la educación inclusiva no es incompatible con el mantenimiento de unos servicios necesarios para determinados perfiles y porque queremos garantizar la libertad de los padres, también de los padres con niños con necesidades educativas especiales para elegir el modelo que consideren mejor para sus hijos", ha dicho la presidenta del PP balear.

Para ello, ha recordado que en su programa figura la propuesta de mantener las plazas de centros de educación especial con más plazas dependientes de los centros de educación especial y, en los centros ordinarios, las ASCE. "No puede ser que un niño con una necesidad especial no pueda acceder al mejor modelo para él porque no hay suficientes plazas", ha advertido Prohens.

Además, también ha incidido en que la inclusión y las necesidades se producen durante todo el año. "Por eso llevamos en nuestro programa de gobierno la concertación de los servicios de ocio adaptado durante los periodos no lectivos, para llegar a la gratuidad para todas las familias".

Finalmente, ha anunciado la creación de una Mesa de Educación Especial integrada por familias, docentes y entidades, para la negociación entre el Govern y los principales actores del sector.

"Tenemos un programa que no sólo pone a las familias en el centro y defiende la eficiencia de los servicios públicos, sino también un programa con un alma social y que tiene la inclusión de las personas con discapacidad como uno de sus principales ejes", ha concluido Prohens.