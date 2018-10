El PP califica la actitud del diputado socialista Casanova como "inadmisible"

Publicado 28/05/2016 17:12:26 CET

IBIZA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Ibiza ha asegurado que "no es motivo para instar al abandono del país" el hecho de que un ciudadano no conozca la lengua catalana, en referencia a la polémica suscitada por el diputado socialista Enric Casanova, denunciado tras arremeter, presuntamente, contra dos camareras que no entendían el catalán, algo que el PP ha calificado de "inadmisible".

Según los populares, para gobernar España "hay que entenderla, entender que somos un país plural, de acogida, donde los españoles hacemos que nadie se sienta extranjero".

El PP ha dicho que Pedro Sánchez, en su visita a Ibiza, debería haber desautorizado a Casanova y éste pedir disculpas al "perder los papeles, algo aún más rechazable para un cargo público".

El PP ha insistido en que así "se revela la auténtica cara del sectarismo de quienes nos gobiernan y, en el fondo, la hipocresía de sus postulados".

"No hay lugar en nuestra isla, ni en nuestra casa para comportamientos graves que inciten a fomentar la xenofobia, como, por lo que parece, ha practicado el diputado. La convivencia y concordia invitan a entender y no a excluir", han insistido desde el PP.

La formación ha reiterado que "la acogida no es sólo para los refugiados sirios, se practica día a día en nuestras calles, en nuestros centros de trabajo, en las instituciones sin excluir a nadie porque nadie sobre y para que todos contribuyamos a seguir haciendo de Ibiza una comunidad política que progresa", han insistido.

Asimismo, han dicho que las presuntas actitudes de Casanova "son inadmisibles, dañan la convivencia y son motivo para plantearse dimitir de la representación que ostenta porque de los responsables públicos se exige un plus de serenidad y sobretodo, una conducta que, en vez de perseguir la exclusión, preserve la convivencia".