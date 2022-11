El PP de Calvià critica que no se bajen impuestos mientras se sube el sueldo de asesores y cargos de confianza

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Calvià ha criticado este martes que el alcalde, Alfonso Rodríguez (PSIB) no baje los impuestos a los vecinos del municipio mientras sube el sueldo a asesores y cargos de confianza como reflejan los presupuestos de 2023.

El candidato 'popular' a la alcaldía, Juan Antonio Amengual, ha asegurado que la cuentas presentadas por el equipo de gobierno "no ayudan a la recuperación económica de las familias", según ha señalado el PP en una nota de prensa.

"Son unas cuentas que no contemplan ninguna bajada de impuestos ni de tasas. No fomentan la inversión y no incentivan la economía productiva", ha criticado Amengual.

El candidato ha reprochado que en los presupuestos no sólo no se prevea una bajada de impuestos, sino que se consigue un aumento de los ingresos por plusvalías y aumente de forma considerable la partida de ingresos derivados del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), "en un momento en el que las perspectivas económicas previstas para el año que viene son del todo inciertas".

"El alcalde y el PSIB son contrarios a las bajadas de impuestos, pero esta medida es muy necesaria para Calvià, pues es la que permitiría a las familias gestionar sus ingresos de la forma que mejor les convenga en sus vidas", ha añadido el candidato.

Amengual ha recordado que muchos vecinos de Calvià tienen problemas para llegar a fin de mes por el encarecimiento de los productos de primera necesidad, el combustible y la energía.

En este contexto, ha criticado que el alcalde no sólo sube el sueldo a sus asesores y cargos de confianza, sino que duplica la tasa de retirada de vehículos y vuelve a cobrar a los comerciantes y restauradores la tasa de mesas y sillas en terrazas.

De este modo, ha propuesto que se mantenga la suspensión de la tasa de ocupación de terrazas hasta que mejoren las previsiones económicas.

Para el candidato del PP, "no se baja el IBI, no se baja el impuesto a vehículos, no se bajan los impuestos en un momento muy delicado para las familias del municipio". Ha criticado igualmente que no se bajen las tasas culturales y deportivas, lo que proporcionaría "alivio a las familias".

"Calvià necesita algo más", asegura Amengual en referencia a los presupuestos que se votarán este miércoles.

"No basta con mantener lo que ha está creado, no basta con cumplir el expediente. Calvià necesita innovación, necesita inversión, necesita embellecerse. Calvià necesita volver a brillar", ha añadido.

Amengual ha lamentado que tras ocho años de gobierno socialista, Calvià "no destaca en ninguna área de gobierno".

"No somos el municipio más limpio, no somos el municipio más seguro, no somos el municipio con menos fugas de agua, no somos el municipio donde menos agresiones sexuales se producen, no somos, en definitiva, mejores que hace ocho años", ha manifestado el candidato del PP.

Amengual ha recordado que tras la quiebra de Thomas Cook en 2019 se está "vendiendo" la reforma del paseo de la playa de Magaluf gracias a 400.000 euros que debía aportar el Gobierno central.

Lo mismo ocurre, ha añadido, con las partidas referentes a reparación y mantenimiento de infraestructuras, "del todo insuficientes".

Según el 'popular', hay muchas instalaciones que necesitan actuaciones de mantenimiento, como los polideportivos, que superarían con creces la cifra consignada en los presupuestos.

"No es de recibo que en un presupuesto de casi 110 millones de euros, sólo 4,7, un 4,3% se destine a inversiones", ha indicado.