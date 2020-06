El PP de Es Castell denuncia la cesión ilegal a un particular de un solar municipal

MENORCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Es Castell ha denunciado este viernes la cesión ilegal a un particular de una parcela situada en la zona del polígono industrial, en un área de servicios y junto a la estación desnitrificadora.

Los 'populares' han especificado que se trata de una superficie de 21.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento adquirió durante el pasado mandato con el propósito de instalar en esta extensión una planta fotovoltaica y mejorar las infraestructuras para la gestión del agua con la construcción de un segundo depósito de agua.

"La noticia no tendría nada de particular de no ser porque el nuevo uso resulta de la autorización por parte del concejal de Som Es Castell al propietario de unos terrenos adyacentes. Todo ello sin que medie ningún tipo de contrato, como no sea un permiso oral, y sin conocimiento de la alcaldesa", han señalado en un comunicado.

El PP ha indicado que la noticia trascendió oficialmente durante el pleno celebrado este jueves, cuando la alcaldesa, Joana Escandell, "dijo desconocer por completo que existiera cualquier tipo de uso diferente al que es propio de un suelo de reserva para servicios".

"En una intervención posterior el concejal de Som Es Castell, Gonçal Seguí, informó a la corporación de que él mismo había autorizado temporalmente ese uso y que el ayuntamiento resulta beneficiado porque el cedatario mantiene así limpia la parcela", han remarcado.

Los 'populares' han criticado que la cesión "está completamente fuera de ley, no hay ningún contrato ni documento que la ampare y en el que se hayan pactado ni alquiler ni otras condiciones y es, por tanto, improcedente".

Asimismo, han tildado de "inadmisible" la conducta del concejal, "quien a espaldas del equipo de gobierno ha actuado consintiendo la privatización de un bien municipal para un uso inadecuado y sin que medie licencia ninguna".

De este modo, el PP pide una actuación "contundente" para clarificar este asunto, evitar perjuicios en el patrimonio municipal y corregir una actuación que constituye "una irregularidad y un agravio para todos los ciudadanos que cumplen con las normativas y las ordenanzas".