El PP censura que el Consell de Mallorca no le deje "discutir de carreteras"

El conseller del PP en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, ha censurado este martes que la consellera de Infraestructuras, Mercedes Garrido, no le deje "discutir de carreteras".

Rovira ha explicado que en el pleno de este martes han votado a favor de destinar una partida de 23,8 millones de euros del presupuesto de 2018 para recuperar las carreteras que se han visto afectadas por las inundaciones de la pasada semana en el Llevant de Mallorca.

El PP ha apoyado esta iniciativa en el Pleno donde se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas como "muestra de responsabilidad y de compromiso con las personas". "Ahora, lo que toca es estar al lado de los municipios afectados", ha asegurado el portavoz popular, Mauricio Rovira.

En otro orden de cosas, Rovira, ha lamentado que la consellera insular de Infraestructuras no le deja "discutir con ella sobre carreteras" pese a haberle manifestado su voluntad de hacerlo.

De esta manera, se ha quejado de que esta negativa se ha manifestado nuevamente en la decisión del Pacte de suprimir una quincena de proyectos de variantes y desdoblamientos contemplados en el plan de carreteras de Mallorca desde el año 2009, lo que originó una moción conjunta de PP, El PI y Cs que no ha prosperado "al imponerse el multipartido de izquierdas".

Por otra parte, en el pleno de este martes, la consellera del PP, Catalina Soler, ha vuelto a cargar contra la gestión del gerente del Institut Hípic de Mallorca (IEHM), más aún cuando el conseller Joan Font ha reconocido no tener constancia de que se estén despachando alimentos en el bar del hipódromo Son Pardo, como denunció días atrás el PP, apuntando que el contrato de explotación "no sólo no está firmado sino que la empresa concesionaria ha solicitado un retraso en la firma".

"¿Cómo es posible que consumiésemos en el bar si no se ha firmado ningún contrato y que el ticket emitido no incluya ni el NIF de la empresa ni el correspondiente IVA?", ha añadido.

Por otra parte, el PP ha criticado que "el pacto de izquierdas también ha tumbado" la propuesta popular, defendida por Catalina Cirer, de "dotar al IMAS con una partida de 500.000 euros hasta finales de año para combatir la pobreza energética entre las familias más vulnerables tras las recientes subidas del precio de la luz y del butano".