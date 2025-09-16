El PP cree que Armengol "traiciona a Baleares vetando la financiación del 75% de descuento de residentes"

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Baleares ha considerado que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, "traiciona a Baleares vetando la financiación del 75% descuento de residentes y obedeciendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Los 'populares' de las Islas se han pronunciado de este modo en relación a la decisión adoptada por parte de la Mesa del Congreso que, con los votos de PSOE y Sumar, ha decidido vetar este martes una enmienda que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, había aprobado a la Ley de Navegación Aérea, en contra del criterio del Gobierno, para conceder 1.200 millones de euros a las aerolíneas por los descuentos ofrecidos a los residentes insulares.

En una nota de prensa, el PP de Baleares ha denunciado la actitud, a su juicio, "despótica" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que "esta mañana ha vuelto a demostrar que "es la ministra número 23 del Gobierno de Sánchez vetando la enmienda aprobada en el Senado para garantizar la cobertura del descuento de residentes".

"Ni ha permitido que se vote porque sabe que había posibilidades de aprobarse, y lo que estaba claro es que la sumisa Armengol no iba a levantar el veto a la tramitación en la Mesa del Congreso", han criticado los 'populares'. "El 75 por ciento de descuento no es un regalo, es un derecho que compensa nuestra insularidad. Vetando estos 1.200 millones que aprobamos en el Senado, la movilidad de los ciudadanos de las Islas se verá comprometida", han advertido. "Si con el actual modelo de gestión de Sánchez, el descuento ya estaba en riesgo, la irresponsabilidad de Armengol le asesta otra estocada".

Así se ha expresado el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí, quien ha asegurado que "Armengol no mueve un dedo cuando se trata de proteger los derechos de los ciudadanos de Baleares y los ha condenado directamente a la indefinición y a la inseguridad respecto de la financiación del descuento de residentes, en un momento en que Sánchez es incapaz de aprobar unos presupuestos generales por tercer año consecutivo".

En esta misma línea se ha expresado el senador del PP Cristóbal Marqués, quien hace unos días defendió en la Cámara Alta la propuesta que fue ampliamente aprobada. Marqués ha asegurado que "Armengol ha pasado de presentarse como defensora de Baleares a ser la principal cómplice de que las islas se queden sin voz, sin recursos y sin igualdad". "Hoy vuelve a demostrar que para ella prima más obedecer a Sánchez que defender a las familias, trabajadores y estudiantes de Baleares que necesitan desplazarse", ha lamentado el 'popular'.

"Además, este veto llega en un contexto especialmente grave: el Gobierno ya acumula decenas de millones de euros de deuda con las aerolíneas por impagos del descuento de residente, lo que ha generado advertencias de que la conectividad de Baleares está en riesgo. Armengol lo sabe, pero prefiere mirar hacia otro lado y ejecutar las órdenes de Sánchez", ha concluido.