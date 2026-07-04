El PP cree que "se ha confirmado el efecto llamada de la regularización masiva de Sánchez"

Archivo - Varias personas hacen cola nocturna para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro. - Carlos Lujan / Europa Press - Archivo

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Baleares, Jaume Ferriol, ha hecho balance del proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno central y ha considerado que "se ha confirmado el efecto llamada".

Ferriol ha recordado que el PP ya alertó de que la medida provocaría un incremento sin precedentes de la llegada de inmigrantes irregulares a las Islas. "Dijimos que esta regularización masiva e indiscriminada supondría un efecto llamada sin precedentes, y por desgracia los hechos nos han dado la razón", ha afirmado.

En este sentido, el portavoz 'popular' ha señalado que desde la aprobación del decreto, "las llegadas se han incrementado", lo que confirma la tendencia "creciente y sostenida" que ya denunciaban los populares antes de la regularización.

"El problema no era solo lo que estaba pasando entonces, sino el mensaje que se enviaba", ha reiterado Ferriol, quien ha subrayado que la regularización "masiva e indiscriminada" ha reforzado el negocio de las mafias y ha trasladado la idea de que la entrada irregular "tiene premio", tal y como advertía el PP.

Desde el PP del archipiélago han reiterado su exigencia de una política migratoria basada en la planificación y la coordinación con las comunidades autónomas, el refuerzo de las vías legales y ordenadas de inmigración, más recursos para los servicios de Extranjería para una inmigración ordenada y legal, una lucha más eficaz contra las mafias y la adaptación de las políticas de acogida a la capacidad real de cada territorio.

"Los datos confirman lo que dijimos: no se pueden adoptar decisiones que solo agravan el problema. Hace falta responsabilidad y rigor", ha añadido Ferriol, quien ha insistido en que Baleares "no puede seguir pagando las consecuencias de decisiones unilaterales que ignoran nuestra realidad".

Ferriol ha recordado que el Govern interpuso un recurso contra el decreto, reiterando que los hechos "avalan" la decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico.