El PP cree que la crisis de la Ley Menorca Reserva de Biosfera "se ha cerrado en falso"

MENORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Menorca y portavoz del Grupo Popular en el Consell de Menorca, Misericorida Sugrañes, ha interpretado este martes las advertencias en el Pleno del Parlament de la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, como un "claro ejemplo de que la crisis se ha cerrado en falso".

"Esto demuestra que el PSOE ha dejado a MÉS per Menorca interpretar su papel cuando en realidad no tiene el más mínimo interés en tramitar esta ley porque se avergüenza de ella y ahora reniega de su contenido", ha dicho.

Sugrañes ha criticado que "durante el debate de ayer en el Consell de Menorca se habló de todo menos del contenido de la ley y que los menorquines no podrán tener dos vehículos y se enfrentarán a un infierno todavía mayor de prohibiciones y restricciones".

"De esto no se habló porque no les interesa y porque se avergüenzan del contenido aprobado, a pesar de que el PP lo intentó", ha manifestado.

La presidenta 'popular' insular ha indicado que "un día después del día histórico y del teatro infantil, ya tenemos claro que el Govern recortará la ley no solo para adaptarla a la Constitución y al Estatuto, sino también a las otras leyes autonómicas".

"Este es el posicionamiento político del Govern y significa que le habremos dado vueltas a la pelota durante estos años para estar en el mismo punto de partida, salvo en la parte de la financiación extra", ha puntualizado Sugrañes, quien ha añadido que el hecho de que la consellera Garrido "diga que el Parlament tiene mucho trabajo, hace pensar que la presidenta, Francina Armengol, no tiene ninguna prisa en que se apruebe".

En esta línea, Sugrañes ha vaticinado que "afortunadamente no se aprobará esta legislatura la Ley Menorca Reserva de Biosfera". "Los menorquines tendremos en mayo del año que viene la posibilidad de escoger entre un gobierno serio y que sabe gestionar como el que propone el PP y un gobierno infantil incapaz de gestionar y que, además, se dedica a causar bochornos y a dejar en mal lugar a la institución", ha sentenciado.

Por otro lado, la presidenta 'popular' ha mostrado su "perplejidad" ante la negativa del tripartito a llevar el texto al Consell Consultiu, "cuando PSOE y Unidas Podemos también lo habían exigido". "Es una muestra más de la incoherencia, de que no tienen palabra y que no son de fiar, el gobierno de Menorca no debería estar en manos de políticos infantiles", ha concluido.