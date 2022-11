El PP cree que los molinos de Milà son "otro ejemplo más de la incapacidad" de gestión de Mora

MENORCA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha considerado este miércoles que la fisura aparecida en uno de los cuatro molinos del parque eólico de Milà y que ha obligado a acordonar la zona ante el peligro que supone para los trabajadores de las instalaciones del vertedero "es otro ejemplo más de la incapacidad" del equipo de gobierno liderado por la socialista Susana Mora.

Los 'populares' han recordado que la presidenta del Consell de Menorca anunció en octubre de 2018 que los cuatro molinos del único parque eólico de Baleares serían desmantelados para construir tres nuevos molinos más altos con el objetivo de incrementar la producción de energía eólica dentro de lo previsto en el plan 2030.

Sin embargo, han criticado que, a pesar de que Mora anunció que en los presupuestos de 2019 ya se contemplaría una partida para la redacción del proyecto, que se complementa con la construcción de un parque solar en la zona del vertedero ya sellada y de una planta de biogás "la realidad es que nada se ha hecho de todo ello, una práctica habitual del tripartito que se dedica a anunciar promesas que nunca se convierten en realidad. De este asunto, se lleva hablando sin éxito al menos desde 2016", han señalado.

"Es lamentable que a día de hoy no se hayan ni publicado las bases para la redacción del proyecto que en teoría debía ser una de las estrellas de esta legislatura y que en realidad es otro proyecto estrellado de tantos", han manifestado a través de un comunicado.

El PP ha remarcado que los molinos de Milà "han sido una ruina" porque, según han dicho, han producido menos energía eólica que nunca. "En septiembre pasado, la aportación del parque fue del 0,03 por ciento del total producido en Menorca, lo que supone un guarismo irrisorio", han remarcado. Del mismo modo, han destacado que el año 2020 fue el segundo de menor producción de la historia. "La mitad de las previsiones por las continuas averías, lo que además reduce la facturación de la instalación e incrementa la necesidad de aportación de recursos públicos", han lamentado.

Desde el PP han puntualizado que las "continuas" averías han costado más de un millón de euros y la contratación de un empresa de mantenimiento preventivo "que se ha demostrado inútil a la vista de los daños estructurales del molino que deberá ser desmantelado".

La presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha declarado este miércoles que "el tripartito es un desastre. Menorca no se merece un gobierno tan inoperante como el que forman PSOE, Més y Unidas Podemos que se caracteriza por anuncios que luego nunca se cumplen o se eternizan".

"No hay ni una sola razón para no haber puesto en marcha un proyecto anunciado en 2018 cuando hay dinero de sobras para este tipo de instalaciones y que además puede generar ingresos para amortizar la inversión con la venta de energía", ha apostillado.

Por otro lado, ha asegurado que la "negligencia" de Susana Mora y del conseller de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, "está poniendo en peligro la inversión millonaria realizada en el área de gestión de residuos de Milà en tanto que el molino inservible amenaza con caerse encima de las nuevas naves, motivo por el que han dejado de estar operativas ante el riesgo que supone para el personal".

La también portavoz del PP en el Consell ha apremiado al gobierno insular a actuar con celeridad en el desmantelamiento del molino inservible para evitar "que empeore aún más la gestión de residuos, ya que en la actualidad la fracción resto no es tratada y se almacena sine die, ya que no pueden ser utilizadas las instalaciones donde se procede al triaje de los residuos."

"No tiene sentido y es una tomadura de pelo que este gobierno inoperante, incapaz de gestionar las competencias que son suyas, como Carreteras, Transporte Público, Residuos, se dedique a promover una ley intervencionista, que es un infierno de prohibiciones y burocracia, que pretende asumir más y más competencias cuando no son capaces de gestionar mínimamente las que tenemos. Menorca necesita soluciones, no anuncios", ha concluido.