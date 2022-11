PP, Cs, El PI y Vox defenderán el próximo martes sus enmienda a la totalidad a los presupuestos de CAIB 2023

PSIB, MÉS y UP defienden las cuentas al haber sido diseñadas para "dar respuesta a la ciudadanía en momentos de incertidumbre"

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP, Ciudadanos (Cs), El PI-Proposta per les Illes Balears y Vox defenderán en el pleno del Parlament del próximo martes, día 15 de noviembre, sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la comunidad autónoma (CAIB) para el próximo año 2023.

Así lo han acordado los grupos parlamentarios tras la celebración este viernes en la Cámara de la Junta de Portavoces, en la que la coordinador autonómica y portavoz parlamentaria de Cs, Patricia Guasp, ha justificado la enmienda a la totalidad de su grupo a las cuentas autonómicas de 2023 porque "esta no cuentan con un plan de eficiencia y racionalización del gasto público, ni tampoco con un plan de corrección del déficit estructural".

Además, ha continuado diciendo Guasp, "porque se trata de una cuentas cortoplacistas, que aumentan la deuda pública, mantienen a Baleares a la cabeza de comunidades con mayor presión fiscal de todo el Estado, no elimina el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), no contiene partidas de impulso a la diversificación económica, no hay partidas concretas para la captación y fidelización de profesionales sanitarios y sociosanitarios, la partida en materia de innovación es insuficiente y porque pone en jaque la continuidad de la concertada".

A diferencia de Cs, la portavoz parlamentaria adjunta del Grupo Socialista, Silvia Cano, ha defendido los Presupuestos de la CAIB para 2023, asegurando que son una cuentas "a la altura del momento y diseñados para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía en momentos de incertidumbre".

"El Govern balear mira de cara a los problemas y las necesidades de la gente, para darles seguridad y protección, con unas cuentas para 2023 que refuerzan los servicios públicos y cohesionan la sociedad, profundizando en la mejora del modelo productivo y con el compromiso ineludible de hacer frente a la emergencia climática", ha puesto en valor Cano, destacando la subida en las partidas destinadas a políticas sociales y al despliegue del 'escudo social' para hacer frente a la inflación. Todo esto, en un proyecto de ley que también, ha destacado, "prevé reducir la deuda pública en un seis por ciento".

En la misma línea, el portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha defendido las cuentas del Govern, puesto que suponen, ha dicho, "un 'escudo social' muy importante". Así, ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo por la Conselleria de Asuntos Sociales, que gestiona la formación ecosoberanista, al igual que la Conselleria de Medio Ambiente.

Asimismo, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López, ha celebran las cuentas de la CAIB para 2023, al tratarse de unos presupuestos "expansivos, pensando en el 'escudo social', en ayudar a las familias a hacer frente a la inflación".

También López ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo desde las áreas que gestiona Unidas Podemos, Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"No se puede consentir que cada vez que hay una crisis los ricos sacan más beneficios, mientras el resto de los ciudadanos tienen que hacer frente a la inflación. Es importante recordarlo para cuando la derecha dice que el ejecutivo se forra con los impuestos, los que se forran son los hoteleros y las grandes multinacionales, los impuestos son para blindar el estado del bienestar, subir salarios y distribuir mejor la riqueza", ha enfatizado.

EL DEBATE DE LOS PGE SE TRASLADA A BALEARES

Asimismo, los portavoces de los grupos parlamentarios se han referido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año 2023.

La coordinadora autonómica de Cs y portavoz parlamentaria se ha mostrado "muy decepcionada" con PSOE y Unidas Podemos, después de que ambas formaciones "hayan vetado en el Congreso una enmienda para actualizar el plus de insularidad".

Por su parte, MÉs per Mallorca y Unidas Podemos han lamentado que PP y PSOE "hayan dejado fuera del trámite de los Presupuestos en el Congreso de una enmienda de la formación morada para limitar el alquiler en zonas tensionadas".

Al respecto, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos ha emplazado al PSIB-PSOE a instar a los socialistas del Estado a que "entren en razón y miren más hacia Baleares, donde Unidas Podemos y PSIB van de la mano en beneficio de la ciudadanía".

El portavoz de MÉS per Mallorca, ha añadido, que "aún queda vías para conseguir el objetivo, uno la ley de vivienda y otro la proposición de ley para reformar la ley de arrendamientos urbanos".

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Silvia Cano, por su parte, ha asegurado que el PSIB-PSOE "sigue reivindicando que Baleares pueda ser declarada zona tensionada, porque eso permitiría la regulación de vivienda en determinadas zonas". Si bien, ha recordado que "PSOE y Unidas Podemos mantienen una negociación a nivel estatal por la ley de vivienda".

Por ello, ha dicho, "no se entiende que, si negocias una ley, presentes unas enmiendas fuera de la misma". "Los socialistas de Baleares queremos tener las herramientas regular la vivienda pero se han de usar los cauces correspondientes, sino se corre el riesgo de tener un cierto descrédito", ha sentenciado.