El PP denuncia la inacción del Ayuntamiento de Sa Pobla ante la reducción horaria del centro de día

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha denunciado públicamente de nuevo la falta de acción y planificación del Ayuntamiento de este municipio mallorquín ante la reducción horaria del centro de día municipal, que desde el 1 de octubre cierra sus puertas a las 16.00 horas en lugar de a las 18.00 horas.

Según ha informado el partido en una nota de prensa, ha pasado un mes desde que se hizo pública esta decisión y el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Biel Ferragut, todavía no ha propuesto ninguna solución.

La portavoz local del PP, Pedrona Seguí, ha afirmado que hace más de un mes que denuncian esta situación y "nada ha cambiado". También ha remarcado la inacción del alcalde mientas las familias "no saben cómo atender a sus mayores" y ha descrito esta situación como "indigna de un gobierno que dice preocuparse por las personas".

Desde el PP han lamentado que no se hayan buscado alternativas temporales como se propuso hace semanas y que la falta de personal, según han señalado, continúe afectando al "servicio y la calidad de atención".

Seguí ha añadido que el problema era "conocido y previsible", pero no se ha actuado. También ha subrayado que cambiar el horario era "un error", pero mantenerlo un mes después es "una vergüenza".

El PP, además, denuncia la falta de transparencia con las familias usuarias que continúan sin recibir ninguna información clara sobre cuando se recuperarán los horarios. Asimismo, la portavoz ha defendido de que las familias "no pueden vivir con la incertidumbre mientras organizan su vida en torno a un servicio esencial".