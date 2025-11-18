El PP denuncia la inacción del Gobierno ante el aumento de llegadas de migrantes a Baleares

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado PP Joan Mesquida ha defendido este mediodía una iniciativa en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) "por una inmigración legal, ordenada y segura, con tolerancia cero con las mafias, endureciendo penas, persiguiendo las redes que trafican con personas y con el refuerzo de las fronteras, entre otras".

La iniciativa ha prosperado con 18 votos a favor y 15 en contra. Mesquida ha asegurado que la respuesta al incremento de la mayor emergencia migratoria de la historia reciente "es un Gobierno que lleva siete años poniéndose de perfil, negando el problema migratorio e insultando a quienes lo denuncian".

La formación 'popular' ha recordado que de las 199 personas que llegaron en 2018 se ha pasado a más de 6.200 en lo que va de año, a falta de dos meses para cerrar el ejercicio. "Lo más preocupante es que a estos datos hay que sumar la irresponsabilidad de un Gobierno que no gobierna", ha asegurado.

"Prohens viajó a Bruselas para reunirse con el comisario europeo y se encontró que España no había solicitado el Frontex ni un sólo trámite ni una petición formal. Mientras Sánchez y Rodríguez decían que estaban haciendo todo lo posible, Europa confirma todo lo contrario", ha añadido.

Tras denunciar lo que ha considerado las falsedades del delegado del Gobierno en el Senado, Mesquida ha recordado que "ha sido el Govern de Marga Prohens el que ha tenido que hacer lo que el Gobierno de España no hace" en relación con "exigir el despliegue permanente del Frontex, con todos los medios necesarios, para frenar la ruta argelina y proteger unas costas que llevan dos años completamente desbordadas".