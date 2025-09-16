El PP denuncia el recorte de horario del centro de día de Sa Pobla y pide soluciones urgentes para las familias

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha denunciado públicamente este martes el recorte del horario del centro de día municipal, que a partir del 1 de octubre cerrará a las 16.00 horas en lugar de a las 18.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en una carta firmada por el concejal de Derechos y Bienestar Social, Antoni Simó.

En un comunicado, el partido ha asegurado que se enteró de esta decisión a través de una carta enviada a los familiares de los usuarios, algo que consideran muy grave, teniendo en cuenta la importancia del servicio y la necesidad de una comunicación clara y directa con las familias afectadas.

La portavoz del PP en el municipio, Pedrona Seguí, ha mostrado su preocupación por el impacto que esta decisión tendrá sobre las personas usuarias y sus cuidadores. "Muchas familias organizan su jornada laboral sabiendo que el centro de día está operativo hasta las 18.00 horas. Ahora, en solo dos semanas, se les obliga a reorganizarlo todo. Es una absoluta irresponsabilidad", ha censurado.

Seguí ha admitido que la falta de profesionales es un problema real, pero ha criticado la "pasividad" al respecto del equipo de gobierno, que "no ha activado ninguna medida alternativa para evitar esta situación".

El PP de Sa Pobla considera que no se han tomado las decisiones necesarias a tiempo y que se ha actuado con una preocupante falta de previsión. "El problema de personal era conocido, pero el Ayuntamiento ha dejado pasar semanas sin poner soluciones sobre la mesa. Ahora se ven obligados a recortar, y son las familias quienes pagan las consecuencias", ha afirmado la portavoz.

Ante esta situación, el PP exige que se revierta el recorte horario y que se pongan en marcha medidas inmediatas, como contrataciones menores o temporales de refuerzo profesional, con recursos propios o mediante empresas especializadas y comunicación directa y constante con las familias para informar con transparencia y ofrecer soluciones reales.

"Las personas mayores y sus familias merecen estabilidad y atención. No pueden pagar la inacción del gobierno municipal. El PP seguirá exigiendo soluciones reales y defendiendo los derechos de los usuarios del centro de día", ha concluido Seguí.