El PP dice "sentir profunda vergüenza ajena" porque entidades deportivas de Ibiza siguen sin recibir subvenciones

Publicado 06/03/2019 10:48:52 CET

IBIZA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Comisión de Deportes del PP de Ibiza, Jordi Álvarez, ha dicho este miércoles "sentir profunda vergüenza ajena" al conocer que entidades deportivas siguen sin recibir las subvenciones comprometidas por el Consell de Ibiza.

En un comunicado, Álvarez ha afirmado que los gestores deportivos "se esconden tras el móvil para no dar la cara frente a los clubes ibicencos que juegan en liga nacional y que están pasando por una situación muy grave y difícil".

Según ha explicado Álvarez, la situación de "agonía" de muchos clubes deportivos ibicencos se está intensificando estos días con la situación que viven también los clubes que juegan en liga nacional, con deudas que llegan a los 37.000 euros en algunos casos.

"Se están encadenando casos de clubes deportivos ibicencos que están en serio riesgo de desaparecer porque el Consell no cumple con su palabra: no les están pagando las partidas que aseguran tener pero que, en realidad, no están ni aprobadas y muchos clubes están haciendo frente a estas deudas con el patrimonio personal de sus directivos", ha criticado el PP.

Según los 'populares', desde agosto están esperando en la Federación de Fútbol a cobrar arbitrajes de partidos. Para el coordinador de la Comisión de Deportes del PP Ibiza, "esta situación es insostenible para los clubes, los profesionales que trabajan en ellos, los deportistas que con su esfuerzo les dan vida y apoyo, así como para sus familias".

"La incapacidad, desidia y la dejadez en la que se ha instalado el gobierno de Torres y sus socios 'podemitas' estos cuatro años en el Consell, están dejando una honda herida", han insistido, reclamando al presidente del Consell, Vicent Torres, que "actúe" y solvente esta situación.