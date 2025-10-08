El PP echa en cara a Gómez, Pons y Armengol su "relación íntima" con tramas de corrupción: "Baleares es el epicentro"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha echado en cara a los diputados del PSIB Marc Pons y Patricia Gómez y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, su "relación íntima" con los implicados en diferentes tramas de corrupción vinculadas a su partido.

Ha sido durante su turno de réplica en la segunda sesión del Debate de Política General que este miércoles se celebra en la Cámara autonómica.

El 'popular' ha dedicado unos minutos al hecho de que, a su parecer, "por desgracia" Baleares se haya convertido "en el epicentro de tramas tan grandes de corrupción socialista".

Y ha cargado contra los diputados del PSIB Marc Pons y Patricia Gómez por su supuesta relación con algunos de los hechos investigados.

El primero apareció en unos mensajes en el marco de la investigación por la trama de hidrocarburos, mientras que la segunda era consellera de Salud durante el tiempo en el que el Govern de Armengol adquirió las que Sagreras ha calificado como "las mascarillas fake".

"Cada vez salen más preguntas y tendrían que decir por qué durante ustedes engañaron en las comisiones de investigación. Tenían relación íntima, de colegas, de socios, con estos", ha apuntado, refiriéndose a la supuesta relación de los tres socialistas mencionados con los implicados en las causas que están judicializadas.

"Esto es el PSIB, todo lo que tocan o han tocado, todo de lo que se ocupan o se han ocupado, va mal", ha afeado, a la vez que ha pedido al portavoz parlamentario de los socialistas, Iago Negeruela, a dar las respuestas oportunas sobre "una trama vinculada al PSOE".

"Como ciudadanos estamos avergonzados de ver el nombre de nuestras islas ensuciadas por la corrupción", ha sentenciado.