El PP espera aprobar la limitación de vehículos en Mallorca antes de 2027 y aplicarla para la temporada turística

Archivo - Tráfico en la Via de Cintura. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pronosticado que la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca se podría aprobar definitivamente en el Parlament en octubre o noviembre y podría entrar en vigor para la temporada turística de 2027.

Así lo ha indicado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa previa al pleno de este miércoles, en la que se debatirá la toma en consideración de esta iniciativa legislativa.

De esta manera, ha resaltado que su formación empieza el curso político con la implementación de medidas de contención "por tierra, mar y aire", por lo que ha apuntado que las comparaciones con la izquierda son "odiosas".

El representante 'popular' ha adelantado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, será el encargado de defender esta propuesta y espera contar con el apoyo de otros partidos para que se tome en consideración.

Posteriormente, los grupos podrán presentar sus correspondientes enmiendas, para después aprobarla en los trámites de ponencia y comisión antes de finalizar el año.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha puesto en valor colaboración y coordinación entre administraciones públicas, para conseguir los objetivos de la ley que es "hacer la vida más fácil a los residentes" con carreteras "más sostenibles, con menos coches y con una vida más saludable".