El PP exige la eliminación inmediata del carril Bus-VAO hasta que no se ofrezcan "alternativas de transporte viables"

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este viernes al Consell de Mallorca la eliminación inmediata del carril Bus-VAO hasta que no se ofrezcan "alternativas de transporte viables y funcionales".

Según ha explicado la formación en nota de prensa, su portavoz en la institución insular, Llorenç Galmés, ha tildado de "fracaso" la medida que ha puesto en marcha esta semana el departamento de Infraestructuras y Movilidad.

"La mayoría de los conductores que van a Palma se desplazan en coche privado por necesidad, no por capricho. Como no hay alternativa con un transporte público efectivo que te permita llegar a tiempo, no queda más remedio que coger el coche", ha indicado.

Además, Galmés ha considerado que, con la nueva vía, llegar a Palma se ha convertido en una "odisea" y el tiempo de espera en las horas punta se ha "multiplicado".

"Es una grave decisión de la izquierda porque ha empeorado el caos circulatorio con más atascos, malestar e indignación entre los usuarios. Para recorrer cuatro kilómetros tardas más de 15 minutos cuando antes lo hacías en cinco", ha criticado.

Asimismo, el portavoz 'popular' en el Consell ha alertado que ya tiene "efectos colaterales" en otras carreteras, poniendo de ejemplo la de Manacor. "La gente se desvía para buscar circuitos alternativos y empieza a colapsar las otras vías", ha detallado.

En concreto, para Galmés, los atascos se generan desde que entró en vigor esta nueva vía desde la altura del centro comercial Fan Mallorca hasta la entrada a Palma. "Estamos ante un nuevo éxito de la movilidad inmóvil de la izquierda y la presidenta Cladera", ha recriminado.

Por ello, Galmés ha anunciado que, si el PP gana las próximas elecciones, retirará el carril Bus-VAO hasta que no existan alternativas de transporte público "viables y funcionales".

"Será una de las primeras medidas que adoptaremos si llegamos al gobierno insular en 2023 junto con la limitación de velocidad a 80 km/h en la Vía de Cintura", ha finalizado.