El PP exige al Gobierno medidas de alivio fiscal y menos burocracia para los autónomos

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) que exgie al Gobierno de España medidas para frenar la "asfixia fiscal" y el exceso de burocracia que sufren los autónomos.

Según ha señalado el portavoz de los 'populares' en el Parlament, Sebastià Sagreras, los autónomos son "uno de los sectores más castigados" por las políticas del Ejecutivo central y, por ello, su grupo ha reclamado soluciones urgentes y efectivas.

"Los autónomos se han manifestado porque no pueden más, sus reivindicaciones son justas y tienen todo nuestro apoyo", ha dicho Sagreras, quien ha reprochado que mientras este colectivo "levanta la persiana cada día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les sube las cuotas y les complica la vida".

La iniciativa registrada incorpora medidas del 'Plan Feijóo para Autónomos', entre ellas la aplicación de la franquicia del IVA para que los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros queden exentos de pagar y declarar IVA y la reducción y estabilización de las cuotas a la Seguridad Social para evitar incrementos que, en algunos casos, suponen hasta 2.500 euros adicionales al año.

"Estas propuestas no son promesas vacías: son herramientas concretas para que los autónomos puedan trabajar, crecer y contratar sin que el Estado les ponga la zancadilla", ha afirmado Sagreras.